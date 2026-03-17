大手資産運用会社のアセットマネジメントＯｎｅは１６日、読売株価指数（読売３３３）に連動する新しい投資信託「たわらノーロード読売３３３」の販売を開始すると発表した。まずはＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）の「成長投資枠」の対象商品として、４月１日から楽天証券とマネックス証券で取り扱う。読売３３３に連動する投資信託や上場投資信託（ＥＴＦ）の設定は、三菱ＵＦＪアセットマネジメントに続き２社目。読売３