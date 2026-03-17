専門誌「ベースボールアメリカ」のエグゼクティブ・エディターで、球界での信頼度も高いJJ・クーパー記者が15日、2029年のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）ではABSチャレンジシステムが導入されていることを願いたいと記した。その理由となったのが、今大会準決勝の米国対ドミニカ共和国戦だ。クーパー記者は、この試合がABS導入の必要性を示す「完璧な材料になった」と指摘する。8回と9回、ドミニカはストライクゾ