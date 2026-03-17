俳優の亀梨和也が主演するドラマ『ストーブリーグ』（全8話）が、日本ドラマで史上初めて、韓国地上波SBSで放送されることが決定した。 28日より動画配信サービス「Lemino」およびWOWOWで一挙放送・配信され、韓国で順次同時展開が開始する。【動画】ドラマ『ストーブリーグ』予告映像本作は、2019年に韓国SBSで放送され、最高視聴率20.8％を記録した同名ドラマのリメイク版。万年最下位のプロ野球チームの再建に挑む、野球未