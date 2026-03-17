『ポメラニアンの赤ちゃん』と投稿したにも関わらず、海外ユーザーから『かわいいタヌキの赤ちゃん』と言われてしまったというポメラニアンさん。 納得せざるをえない、子犬時代のお姿は記事執筆時点で65万回を超えて表示されており、4.9万件のいいねが寄せられることとなりました。 【写真：外国人に『かわいいタヌキの赤ちゃん』と言われた子犬→思わず納得する『赤ちゃん時代』】 海外ユーザーから