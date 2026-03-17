「けやき」に次ぐ2番船「はまなす」デビューへ新日本海フェリーは2026年3月16日（月）、日本海で最も長い舞鶴〜小樽航路（1061km）に就航する新造フェリー「はまなす」の就航日を、6月29日（月）の小樽発便に決定したと発表しました。【写真で見る】これが新日本海フェリーの「未来のフェリー」です「はまなす」は同社の1番船「けやき」（2025年11月に就航）に次ぐ2番船であり、船体規模は1万4300総トン、全長199m、幅25.5mです