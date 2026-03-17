◆ＷＢＣ準決勝イタリア―ベネズエラ（１６日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）“エスプレッソ軍団”が初の決勝進出を狙う。イタリア代表が１６日（日本時間１７日）、準決勝のベネズエラ戦に臨む。サッカー大国として知られるイタリアが今大会は快進撃を続けている。１次ラウンドで米国に勝利して１位突破すると、準々決勝ではプエルトリコを破った。そのイタリア代表を支えているのはご当地名物かもしれない