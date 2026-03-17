ドジャースのフレディ・フリーマン内野手（36）とその妻で元モデルのチェルシーさんが16日（日本時間17日）、それぞれのインスタグラムを更新。妊娠中の第4子がフリーマン家にとって初の女児となることを公表した。チェルシーさんは「5人家族のフリーマン一家にまもなく6人家族に」と5人が仲良く手をつないで歩く動画とともに投稿。長男チャーリー君、次男ブランドン君、三男マキシマス君が興味津々に「男の子？女の子?」と質