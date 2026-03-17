2026年4月から5年間の犯罪被害者等基本計画が閣議決定されました。警察庁は被害者が様々な支援を一元的に受けられるよう、2025年から全国でコーディネーターの導入を進めていて、今回の基本計画では研修を実施するなどしてコーディネーター養成を支援することが新たに盛り込まれました。また、被害者からの要望や、受けてきた支援などを記録し、新たに訪問する機関の支援担当者と共有できる「被害者手帳」の導入も新たに盛り込まれ