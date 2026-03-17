ブラジルサッカー連盟（CBF）は16日、今月のインターナショナルマッチウィークに臨む同国代表メンバーを発表した。FIFAワールドカップ2026南米予選で大苦戦を強いられながらも、23大会連続23回目の本大会出場を決めたブラジル代表。モロッコ代表、ハイチ代表、スコットランド代表と対戦する本大会に向けた強化の一環として、今月は開催国の一つであるアメリカへと遠征し、現地時間26日にフランス代表、5日後にクロアチア代表と