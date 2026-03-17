「高額療養費制度があるから、手術をしても自己負担はかなり軽くなるはず」と考えていたのに、実際に請求額を見ると負担が重く感じることがあります。 制度が使えないわけではなくても、対象になる費用とならない費用、計算のしかたを知らないと、想像とのずれが生まれやすいのです。思ったほど負担が減らない理由を知ると、制度の見え方も変わってきます。 保険がきかない費用は高額療養費の対象外になる 高額療養