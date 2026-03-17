環境省は17日、絶滅の危険度をまとめたレッドリストを公表し、国の特別天然記念物に指定されているタンチョウを絶滅危惧種から除外しました。今回公表されたレッドリスト（鳥類及びは虫類・両生類）は2020年以来6年ぶりに改訂されたもので、環境省によりますと、タンチョウは1952年にはわずか33羽まで減少していましたが、その後の保全活動により個体数が回復。2025年1月の調査では幼鳥も含めて1927羽の生息が確認されるなど、現在