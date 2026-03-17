歌手でタレントの手越祐也さんは3月16日、自身のInstagramを更新。負傷したことを報告し、ファンから心配の声が寄せられています。【写真】けがを報告した手越祐也「骨折じゃなくてよかったけど心配」手越さんは「俺のファンのHONEYYYのみんなは知ってくれてると思うんだけど、久しぶりに怪我しました。笑」と報告。フットサルのプレイ中に負傷したそうで「手首持ってかれました」とつづっています。しかし「幸い骨折じゃなかった