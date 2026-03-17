内外装からボンネット内に至るまで「まるで新車」の輝き2026年2月21日・22日にパシフィコ横浜（横浜市西区）で開催された旧車の祭典「ノスタルジック2デイズ2026」に、1980年代から1990年代の旧車・ヤングタイマー（ネオクラ車）を得意とするミハラ自動車は（北九州市八幡西区）は大挙6台のクルマを展示しました。いずれも内外装の細部、さらにボンネット内部に至るまで新車のような輝きを持つクルマばかりで、来場者の視線