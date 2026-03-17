ペレスが岡本に日本式のお辞儀を見せた日本式のお辞儀を見せた。ベネズエラ代表の主将を務めるサルバドール・ぺレス捕手の行動に日本人が注目している。14日（日本時間15日）、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の野球日本代表「侍ジャパン」戦。ペレスが示した敬意にSNSでは「お互いお辞儀してたシーン良き」と言ったコメントが寄せられた。場面は初回2死一塁。岡本和真内野手が打席に立った時だった。一塁走者の鈴