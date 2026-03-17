16日午後、糸魚川市大所の山中でバックカントリースキーをしていた女性（60代）が転倒し動けなくなりました。一緒にいた夫（60代）が下山し警察に通報、警察と消防は17日午前6時前から捜索しています。遭難したのは岐阜県羽島市の女性です。糸魚川署によりますと、女性は夫と2人で16日朝からバックカントリースキーをするため糸魚川市大所の一難場山(標高1,518m)を訪れ、午後1時頃木地屋集落に向かって滑