よみうりランド（東京都稲城市、川崎市）は、読売巨人軍のファーム球場「ジャイアンツタウンスタジアム（Ｇタウン）」（稲城市）を高校野球の引退試合に貸し出す「『ラストゲーム』応援プロジェクト」を企画し、参加チームの募集を始めた。よみうりランドによると、昨年３月のＧタウン開業以来、高校野球引退の記念試合をしたいという声が相次いで寄せられており、有料で貸し出すことにした。日程は、６月２２〜２４日と７月