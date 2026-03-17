7人組グループ・BTSの5thアルバム『ARIRANG』の制作過程に密着した長編ドキュメンタリー『BTS: THE RETURN』が、27日よりNetflixで独占配信される。今回、本作のトレーラーとメインキーアートが解禁となった。【動画】BTS、7人の“再集結”を映し出す『BTS: THE RETURN』トレーラー本作は、ポップ界を代表する存在であるBTSの、長く待ち望まれていたカムバックを描く長編ドキュメンタリー。監督は『名もなきジャーナリスト: