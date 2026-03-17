韓国で２０１９年に放送され、大ヒットを記録したドラマ「ストーブリーグ」が亀梨和也主演で日本リメークされるとともに、日本ドラマ史上初の韓国地上波での放送が決定するという、異例の展開が実現した。「ストーブリーグ」は、万年最下位のプロ野球チーム再建に挑む野球未経験のＧＭ（ゼネラルマネージャー）と球団運営フロント陣の奮闘が描かれた作品で、亀梨和也が大胆な改革を推し進める球団の新ＧＭ・桜崎凖役を務めるほ