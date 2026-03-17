（CNN）トランプ米大統領は16日、ホルムズ海峡を航行するタンカー護衛のために軍艦を派遣するよう求めた自身の要請を米国の同盟国が拒んでいることに不満をあらわにした。米国から何十年にもわたり安全保障上の支援を受けてきたにもかかわらず、米国に対する忠誠心が十分ではないとする認識を示した。「多くの国がこちらに向かっていると伝えてきた」とトランプ氏は述べたが、具体的な国名は挙げなかった。「非常に積極的な国もあ