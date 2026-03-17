北海道・千歳市の病院で3月13日、誤った薬を投与された患者が死亡する医療事故があったことが分かった。伊藤昭英院長：病院を代表し深くおわび申し上げます。誠に申し訳ございません。医療事故があったのは千歳市の市立千歳市民病院だ。16日、伊藤昭英院長が記者会見し、事故の経緯を説明するとともに遺族に謝罪した。病院によると3月13日、入院していた90代の男性患者に鎮痛剤を投与しようとした際、誤って強心薬を投与したという