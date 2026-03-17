〓石あかりがヒロインのNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜金曜）第117話が17日に放送された。情報番組「あさイチ」MC陣も朝ドラ受けした。※以下ネタばれを含みます。あらすじは、なぜか帝大に行かず、ミルクホールにいるヘブン（トミー・バストウ）。いったいヘブンはそこで何をしているのか？翌朝、ヘブンが実はミルクホールに通い詰めているとは思いも知らないトキ（〓石あかり）や家族たち。しかし、司之介（岡部たかし）だ