あんこ・クリーム・フルーツの組み合わせは、子どもも大人もだ〜い好き！この記事では、その3つをかけ合わせたカラフルでかわいくておいしい「マカロン風どら焼き」の作り方をご紹介します。華やかなので、お友達がきたときのおやつにもぴったりですよ。※このレシピは生地にはちみつを使用します。ボツリヌス症の予防のため、1 歳未満の乳児に与えることは避けてください「マカロン風どら焼き」のレシピ材料（6個分）卵（Lサイズ