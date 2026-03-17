健康/ダイエットの為に始めたランニング！「苦しくなったら歩く」が正解な理由 こまめな目標設定で体を動かす楽しさを知る 「健康のために」「ダイエットのために」と意気込んでランニングを始めてみたものの、いざ走り出すと苦しくて長続きしない……。運動不足の初心者が、最初から何十分も走り続けるのは難しいと思います。 そもそも走るための筋力が不足していますから、無理して走り続けると、下半身に負担がかかってケガ