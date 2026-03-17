旧約聖書とは？～舞台～ 二大文明の地を含む壮大なスケール 聖書協会共同訳『聖書』（1987年版・2018年版）の巻末に記された「聖書について」では、旧約聖書に収録された物語群の舞台について「東地中海の諸国」と表現しています。 これは学問的には正確かもしれませんが、誤解を招く表現に思えます。地中海沿岸地域のみで話が展開したような印象を与えるからです。 実際には、より広大な地域が舞台となって