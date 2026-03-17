東京市場ピボット分析（クロス円） ピボット分析 ユーロ円 終値183.03高値183.18安値181.87 184.83ハイブレイク 184.00抵抗2 183.52抵抗1 182.69ピボット 182.21支持1 181.38支持2 180.90ローブレイク ポンド円 終値211.88高値212.12安値210.81 213.71ハイブレイク 212.91抵抗2 212.40抵抗1 211.60ピボット 211.09支持1 210.29支持2 209.78ロ&#1254