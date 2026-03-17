東京市場ピボット分析（新興国通貨） ピボット分析 ランド円 終値9.53高値9.56安値9.42 9.73ハイブレイク 9.64抵抗2 9.59抵抗1 9.50ピボット 9.45支持1 9.36支持2 9.31ローブレイク シンガポールドル円 終値124.49高値124.60安値124.21 125.05ハイブレイク 124.82抵抗2 124.66抵抗1 124.43ピボット 124.27支持1 124.04支持2 123.88ローブレイ