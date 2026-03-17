東京市場ピボット分析（資源国通貨） ピボット分析 オージードル 終値0.7072高値0.7082安値0.6982 0.7209ハイブレイク 0.7145抵抗2 0.7109抵抗1 0.7045ピボット 0.7009支持1 0.6945支持2 0.6909ローブレイク キーウィドル 終値0.5861高値0.5869安値0.5778 0.5985ハイブレイク 0.5927抵抗2 0.5894抵抗1 0.5836ピボット 0.5803支持1 0.5745