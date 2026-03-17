ＮＹ原油時間外95ドル台に上昇トランプが戦争長期化を示唆 東京時間08:29現在 ＮＹ原油先物APR 26月限（ＷＴＩ）（時間外取引） 1バレル＝95.27（+1.77+1.89%） NY原油先物は上昇、米イラン戦争長期化の見通し。 トランプ米大統領が米中首脳会談「1カ月」延期を要請、これは戦争が長引くことを意味する。イスラエル軍も長期戦に備え軍事力を強化させていると発表。 トランプ氏のホルムズ海峡巡る支援要請も、