今回は、息子の一言で家出を考えた母親のエピソードを紹介します。息子たちがなかなか帰宅せず、心配していたけど…「私は小1と小3の息子を育てながら、時短勤務する母親です。息子たちは学童に行きたがらないので、フルタイムに戻すか迷っています。今の私の悩みは、息子たちのひどい態度です。私の言うことをまったく聞きませんし、『ババアうるせーよ』と、驚くほど言葉遣いが悪いんです。ついこの前のことですが、仕事から帰る