・イギリス・ＦＴＳＥ１００ １０３１７．６９（＋５６．５４） ・ドイツ・ＤＡＸ ２３５６４．０１（＋１１６．７２） ・フランス・ＣＡＣ４０ ７９３５．９７（＋２４．４４） ・ロシア・ＲＴＳ １１０９．１５（－１８．５５） 出所：MINKABU PRESS