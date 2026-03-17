・ＮＹダウ４６９４６．４１（＋３８７．９４） 高値４７１７６．１４ 安値４６７０７．４０ ・Ｓ＆Ｐ５００６６９９．３８（＋６７．１９） ・ナスダック総合指数２２３７４．１７（＋２６８．８１） 出所：MINKABU PRESS