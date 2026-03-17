１６日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比３８７．９４ドル高の４万６９４６．４１ドルと５日ぶりに反発した。事実上の封鎖状態となっていたホルムズ海峡において一部船舶の航行再開観測が広がり、米原油先物相場が急落。投資家心理の改善に寄与した。開発者会議を開いたエヌビディア＜NVDA＞が上昇し、半導体関連株への買い戻しを誘った。 セールスフォース＜CRM＞やボーイング＜BA＞、ゴールド