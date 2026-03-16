フランス発のライフスタイルブランド「エーグル（AIGLE）」が、「セッチュウ（SETCHU）」の創設者でデザイナーの桑田悟史をアーティスティックディレクターに迎えたカプセルコレクション「AIGLE by SETCHU」を発表する。コラボレーションの詳細は今年9月に公開となる。【画像をもっと見る】カプセルコレクションでは、エーグルのフィッシングの世界やテクニカルなアウトドアウェアを、機能性と洗練さを兼ね備えたシルエットに