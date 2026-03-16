メゾン マルジェラ「レプリカ」フレグランスが、新作「レプリカ オードトワレ チェイシング サンセッツ」（10mL 5500円、30mL 1万2210円、100mL 2万4970円）を5月21日に発売する。表参道のメゾン マルジェラ フレグランス ストアとZOZOCOSMEでは5月14日から先行販売する。【画像をもっと見る】チェイシング サンセッツは、オレンジ色に染まる夕暮れのブラジル・イパネマビーチが舞台。心地よく刻まれる音楽、鮮やかに咲きほこ