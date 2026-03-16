「ユニクロ（UNIQLO）」が、UVカット商品を取り扱う駅構内の対象7店舗を黄色のラッピングで装飾した「黄色いユニクロ」を、本日から5月下旬まで実施する。対象店舗は、JR池袋中央1改札内店、ヤエチカ店、ウィング新橋店、京都駅八条口店、阪急大阪梅田駅店、なんばウォーク店、成田空港第2ビル店。【画像をもっと見る】黄色いユニクロでは、UVカット商品を特集した「UVカットコレクション」を販売するほか、対象5店舗ではUV