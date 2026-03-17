【ロサンゼルス共同】2028年ロサンゼルス五輪の大会組織委員会は16日、サッカーの開始日を前倒しし、開会式4日前の7月10日に始めると発表した。当初の日程案では12日に開始予定だった。男子は10日、女子は11日から実施し、決勝は男子が28日、女子が29日で変更はない。同五輪のサッカーはニューヨークやサンディエゴ、テネシー州ナッシュビルなど全米の7都市で開催され、男女の決勝と男女の準決勝各1試合、女子準々決勝の1試合