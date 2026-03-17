アメリカとイスラエルによるイランへの攻撃をめぐり、アメリカのバンス副大統領はトランプ大統領の方針に賛同するとの立場を強調しました。アメリカ バンス副大統領「トランプ大統領が任務を全うし、国民のために素晴らしい仕事をしてくれると信じています」バンス副大統領は16日、イランへの攻撃について、「トランプ大統領の方針に賛同しているか」と記者から問われ、このように答えました。バンス副大統領は質問について、