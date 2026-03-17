ドジャースの大谷翔平投手（３１）は１６日（日本時間１７日）にアリゾナ州グレンデールのドジャースキャンプに復帰した。ロバーツ監督は今後の大谷の予定について明かした。米スポーツサイト「ジ・アスレチック」のファビアン・アルダヤ記者は自身のＸ（旧ツイッター）に「大谷翔平選手は数日中にキャメルバック・ランチで打者として復帰する模様だとデーブ・ロバーツ監督は語った」と速報。１９日（同２０日）は休養日のため、