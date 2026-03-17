北山宏光主演、内藤瑛亮監督による今夏公開のホラー映画『氷血』より、加藤千尋（セントチヒロ・チッチ）の出演が発表。北山演じる主人公・稔の妻である悠希役を演じる。【写真】ヘアスタイルがキュート！イベントに登場したセントチヒロ・チッチ本作は、雪に閉ざされた世界を舞台に、家族の平穏な日常が突如“白い怪異”に侵されていく《侵蝕感》ホラー。幼い息子・晶を連れて、豪雪地帯にある夫の実家に移住した稔（北山