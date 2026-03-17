真造圭伍の人気漫画が原作のアニメ『ひらやすみ』が、2027年1月よりNHK総合にて放送予定であることが発表された。併せて、世界観を切り取ったティザービジュアル、特報も解禁された。【動画】制作はProduction ＋h.アニメ『ひらやすみ』特報漫画雑誌「週刊ビッグコミックスピリッツ」にて、2021年4月から現在まで絶賛連載中で全世界累計発行部数150万部（既刊9集）を突破した真造圭伍の『ひらやすみ』。主人公は、定職なし