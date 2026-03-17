◆ＷＢＣ準決勝イタリア―ベネズエラ（１６日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）イタリア代表のフランシスコ・セルベリ監督が１５日（日本時間１６日）、ベネズエラとの準決勝を前に記者会見に臨み、ベネズエラナイン以外の“敵”について触れた。１４日（同１５日）のテキサス州ヒューストンでの準々決勝・プエルトリコ戦のことを思い出した。「ヒューストンでは３９人の応援団のようなファンがいて、すごく騒が