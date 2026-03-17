川崎は東急電鉄の電車に向かって「国立に行く仲間」を増やす企画を実施した川崎フロンターレは3月22日に、MUFG国立競技場で横浜F・マリノスと対戦する。この試合をアピールするために15日にクラブは15日に「東急の車窓から〜東急電鉄に乗ってみんなでMUFG国立へ行こう大作戦!!〜」を実施した。これは、東急線が通る丸子橋近くの多摩川河川敷から、東急電鉄の電車に向かって「国立に行く仲間」を増やすためのアピールを行うとい