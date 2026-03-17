英国の俳優ジョン・アルフォード（本名ジョン・シャノン、54）が、未成年者への性的暴行の罪で収監されてから2カ月後、刑務所で死亡した。15日（現地時間）、英BBCなど海外メディアによると、英国の刑務当局は13日に声明を出し、アルフォードがノーフォーク州の刑務所で死亡しているのが見つかったと発表した。また「拘禁中に発生したすべての死亡事件の一般的な手続きに従い、刑務所・保護観察オンブズマン（PPO）が関連調査に着