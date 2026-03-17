英国のチャールズ3世国王の長男ウィリアム皇太子が15日（現地時間）、「母の日」を迎え、故ダイアナ妃の未公開写真を公開し追悼した。AP通信によると、ウィリアム皇太子はこの日、ケンジントン宮殿の公式インスタグラムに、母ダイアナ妃とともに写った幼少期の写真を公開した。ウィリアム皇太子は「今日も、そして毎日、母を思う」とし、「今日、大切な人を偲ぶすべての人に思いを寄せている。母の日おめでとう」と付け加えた。公