落ち着いた試合運びは、兼任監督としてチームを率いる者の真骨頂だった。「大和証券Mリーグ2025-26」3月16日の第2試合はEX風林火山・二階堂亜樹（連盟）がトップを獲得。トップからラスまでわずか4700点差という接戦を制し、個人9勝目を挙げた。チームは2位のKONAMI麻雀格闘倶楽部と122.4ポイント差。残り6戦でレギュラーシーズン首位通過を狙う。【映像】大接戦から勝利をもぎ取った亜樹のアガリ第1試合は勝又健志（連盟）が