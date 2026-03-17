広島のサンドロ・ファビアン外野手（２８）が１６日、“シーズン仕様”への切り替えを強調した。オープン戦８試合で２６打数２安打、打率・０７７と低迷するものの「シーズンが始まれば全て変わる」ときっぱりだ。新井監督からレギュラーとして期待されている一人。残り５試合で最終調整に入る。数字の上では、極度の不振にあえいでいる。オープン戦は打率・０７７。それでもファビアンは、さらりと言った。「今は結果が出てい