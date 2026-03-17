4月1日付で防衛大学校の11代目校長に、前統合幕僚長の吉田圭秀氏が就任する。自衛官出身者の校長は過去にも第2代校長の大森寛氏がいたが、大森氏は内務官僚出身で、戦後自衛隊（警察予備隊）にヘッドハンティングされて、陸上自衛隊のトップ、陸上幕僚長を務め、退官後、防衛大学校の校長に就任されたものである。 今回の吉田氏の場合は、生粋の軍人（自衛官）で、しかも陸・海・空自衛隊を統合する、統合幕僚長という全自衛官の