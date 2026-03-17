広島の新井貴浩監督（４９）は１６日、日本代表「侍ジャパン」の一員としてＷＢＣに参加していた小園海斗内野手（２５）が２０日のソフトバンク戦（ペイペイ）から１軍に合流することを明かした。新井監督は「時差ボケもあると思うし、満足に練習もできていないと思う」と小園の状態を気遣い、２０日までの調整は小園本人に委ねた。小園はこの日、ＷＢＣ準々決勝が行われた米マイアミから成田空港着のチャーター機で帰国した