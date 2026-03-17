＜大相撲三月場所＞◇九日目◇16日◇大阪・エディオンアリーナ【映像】親方衆も笑う！デジャブのような光景（実際の様子）三段目の土俵で、まるでビデオの巻き戻しを見ているかのような珍事が発生した。一度ならず二度までも、決着の瞬間に「物言い」がつく異例の展開に、館内はどよめきと拍手に包まれた。問題のシーンは三段目七十八枚目・松蘭（放駒）と三段目八十枚目・菊ノ城（秀ノ山）の一番。一度目の対戦では、激しい攻