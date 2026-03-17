侍ジャパンが準々決勝で敗退したワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は、有料配信動画サービス「Netflix」が日本の独占放送権を獲得したため、地上波でのテレビ放送がない。有料のみの配信は、学生にとって大打撃だ。特に高校球児は、寮生活や下宿、スマホ禁止など高校野球ならではの環境に身を置いている場合が多く、影響を受ける可能性が高い。では、今春選抜に出場する「未来の侍」は、支障なく今大会を視聴できただ